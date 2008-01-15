Верховная Рада ратифицировала соглашения с ЕС о реадмисии и упрощении визового режима

Верховная Рада ратифицировала соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии и упрощении визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, "за" соглашение о реадмиссии лиц проголосовали 226 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не голосовали в полном составе фракции КПУ и Блока Литвина. Двое народных депутатов из фракции Партии регионов голосовали «за», а остальные не голосовали.

Данным соглашением вводится процедура идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, которые не выполняют условий, предусмотренных для въезда и пребывания на территории Украины или одного из государств – членов Европейского Союза.

Кроме того, соглашение предусматривает облегчение транзитной перевозки таких лиц в страны их происхождения.

Согласно данному договору, Украина и ЕС обязуются принимать без лишних формальностей собственных граждан, которые нарушили режим пребывания на территории другой договорной стороны, а также граждан третьих государств при условии предъявления доказательств, предусмотренных этим соглашением.

При этом применение положений относительно реадмиссии граждан третьих стран и лиц без гражданства, с которыми Украина не заключила двусторонние договоры или договоренности относительно реадмиссии, отсрочивается на 2 года с даты вступления в силу данного соглашения.

Как известно, соглашение было подписано в Люксембурге 18 июня 2007 года.

"За" соглашение об упрощении оформления виз проголосовали уже 413 из 447 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашением определяются категории лиц, которые будут получать пятилетние многократные визы, а также категории лиц, которым оформляются однолетние многократные визы.

Соглашением предусматривается установление бесплатного порядка оформления виз ряду категорий граждан Украины, в частности, это родители и дети граждан Украины, которые имеют разрешение на пребывание в странах-членах ЕС, ученики, студенты, граждане, которые путешествуют с гуманитарной целью, журналисты, профессиональные перевозчики, члены экипажей поездов, а также ряд других лиц. Соглашением устанавливается единая фиксированная ставка в размере 35 евро за обработку визовых анкет.

Парламент также принял постановление об обеспечении прав граждан Украины на свободу перемещения. За принятие постановления проголосовали 398 народных депутатов из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается, что Кабинет министров будет осуществлять постоянный мониторинг выполнения ратифицированных соглашений между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз и о реадмиссии лиц.