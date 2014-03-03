Казахстан призывает мирно урегулировать ситуацию в Украине

Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан по ситуации в Украине, размещенном на официальном сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с развитием ситуации в Украине. По мнению Казахского МИДа, дальнейшая эскалация напряженности может привести к непредсказуемым последствиям, как в региональном, так и глобальном масштабе.

«Казахстан призывает все вовлеченные стороны отказаться от силовых вариантов урегулирования ситуации и предпринять максимальные политические усилия в целях решения сложившейся проблемы переговорным путем. Данное решение должно базироваться на фундаментальных принципах международного права», - говорится в заявлении.

Казахстан призывает все заинтересованные стороны взвешенно, объективно и ответственно подойти к оценке ситуации и воздержаться от действий, способных спровоцировать дальнейшее обострение украинского кризиса.

«Казахстан выражает надежду на скорейшую нормализацию обстановки, мирный диалог всех политических сил и восстановление правопорядка», - отмечает МИД Республики Казахстан.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госпогранслужбы, с 28 февраля российские военнослужащие незаконно пересекали границу в Крыму.

Российские военные блокируют работу воинских частей, пограничные посты, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

1 марта Совет Федерации России единогласно одобрил предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.