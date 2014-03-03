Казахстан призывает мирно урегулировать ситуацию в Украине
Республика Казахстан призывает отказаться от силовых вариантов урегулирования ситуации в Украине.
Об этом идет речь в заявлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан по ситуации в Украине, размещенном на официальном сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с развитием ситуации в Украине. По мнению Казахского МИДа, дальнейшая эскалация напряженности может привести к непредсказуемым последствиям, как в региональном, так и глобальном масштабе.
«Казахстан призывает все вовлеченные стороны отказаться от силовых вариантов урегулирования ситуации и предпринять максимальные политические усилия в целях решения сложившейся проблемы переговорным путем. Данное решение должно базироваться на фундаментальных принципах международного права», - говорится в заявлении.
Казахстан призывает все заинтересованные стороны взвешенно, объективно и ответственно подойти к оценке ситуации и воздержаться от действий, способных спровоцировать дальнейшее обострение украинского кризиса.
«Казахстан выражает надежду на скорейшую нормализацию обстановки, мирный диалог всех политических сил и восстановление правопорядка», - отмечает МИД Республики Казахстан.
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