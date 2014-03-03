У Лаврова назвали заявления Керри неприемлемыми "штампами холодной войны"

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ, обнародованном на сайте ведомства.

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"Считаем неприемлемыми угрозы в адрес России, прозвучавшие в серии публичных заявлений государственного секретаря Джона Керри в связи с последними событиями на Украине и в Крыму. Не утруждаясь в попытках разобраться в сложных процессах, происходящих в украинском обществе, и объективно оценить обстановку, которая продолжает деградировать после силового захвата власти в Киеве радикал-экстремистами, госсекретарь оперирует штампами «холодной войны», предлагая «наказать» не тех, кто строил госпереворот, а Российскую Федерацию", - сообщает МИД.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единодушно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

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При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.

Вчера Керри заявил, что США осуждают вторжение Российской Федерации, оккупацию украинской территории и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины .

Керри повторил призыв Президента Барака Обамы к России вернуть свои вооруженные силы на базы и воздержаться от вмешательства. Он также подчеркнул, что если Россия не примет немедленных и четких мер по деэскалации напряжения, ее действия глубоко скажутся на отношениях с США.

Также Керри сообщил, что государства «Большой восьмерки» и другие страны "готовы идти до конца, чтобы изолировать Россию" и подготовить различные санкции.

Сегодня Керри призвал Россию сотрудничать с новым украинским правительством и уверил, что для решения проблем Госдепартамент готов тесно сотрудничать с МИД России.