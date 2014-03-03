Турчинов уволил руководителей СБУ в Крыму и Одесской области
16:19, 03 марта 2014Политика
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И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал ряд указов, которыми уволил нескольких руководителей областных управлений СБУ.
REUTERS
Согласно указам, тексты которых размещены на президентском сайте, освобождены:
Сергей Семишкур от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области;
Владимир Воропай от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области;
Эдуард Вакуленко от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области;
Геннадий Калачев от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
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