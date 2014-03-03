Совет федерации РФ предлагает создать лагеря для беженцев из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе верхней палаты российского парламента, комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам подготовил и в целом одобрил текст обращения «К органам государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с общественно-политической обстановкой на территории Украины». Цель предлагаемых в документе мер – «недопущение дестабилизации ситуации» в экономике Украины и оказание помощи «братскому украинскому народу».

«Сенаторы предлагают организовать на приграничных с Украиной территориях центры правовой, материальной и финансовой поддержки граждан этой страны, а также организовать размещение людей, временно покинувших места постоянного проживания на территории Украины, до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране», - говорится в сообщении.

В документе отмечается, в данной ситуации важно приложить усилия и предпринять меры для восстановления и сохранения социально-экономической стабильности в украинском обществе, используя действующие экономической связи на уровне субъектов Российской Федерации и областных центров Украины, включая Крым.

По мнению российских сенаторов, потеря устойчивости украинской экономики отрицательно скажется на торгово-экономических, кооперационных, культурных и иных связях между Россией и Украиной.

В проекте обращения предлагается рассмотреть возможность оказания финансовой, гуманитарной помощи или иной материально-технической помощи Крыму.

Кроме того, говорится о возможности создать в приграничных российских регионах комиссии по оказанию материальной и финансовой помощи жителям Украины. Комиссии должны возглавить руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, пограничники на восточной границе Украины работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины на 2 марта, пропускные операции идут ритмично и без изменений, тенденции на увеличение пассажиропотока нет. Количество путешествующих по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7%.