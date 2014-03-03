Правительство в ближайшее время разработает план развития Крыма – Яценюк
14:50, 03 марта 2014Политика
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Правительство намерено в ближайшее время выработать долгосрочный план развития Автономной Республики Крым, включающий широкий круг вопросов экономического и политического характера.
«Мы садимся и будем вырабатывать долгосрочный план развития автономии», - сказал Яценюк.
При этом он отметил, что разрабатываемый план будет включать вопросы защиты прав собственности, а также перечень политических прав автономии. По мнению главы правительства, ответом на такие действия должно стать движение бизнеса в сторону формирования новых рабочих мест, уплаты налогов и выполнения социальных обязательств.
«Право собственности должно быть защищено», - подчеркнул Яценюк.
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