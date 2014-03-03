Юристы заявляют, что Путин обязан уважать суверенитет Украины

Об этом говорится в обращении председателя Союза юристов Украины, президента Мирового Конгресса украинских юристов и президента Всемирной Ассоциации юристов в странах Европы В.А. Евдокимова.

"Считаем необходимым напомнить, что согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией Высокие Стороны, в соответствии с положениями Устава ООН и обязательствами по Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, взяли обязательства уважать территориальную целостность и нерушимость существующих между ними границ", - говорится в заявлении.

Юристы подчеркивают, что в соответствии с пунктами 1.2. Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Российская Федерация подтвердила обязательства уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности Украины. Пункт 6. Меморандума предусматривает обязанность всех Сторон проводить консультации относительно выполнения этих обязательств.

"Демонстративный отказ Российской Федерации от предварительных консультаций с Украиной и другими государствами-гарантами ее территориальной целостности (Великобританией, США) является пренебрежением упомянутыми международно-правовыми обязательствами", - говорится в заявлении.

Украинские юристы констатируют также нарушение положений Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 8 августа 1997 года (действие которого было продлено в апреле 2010 года), в частности пункта 1 статьи 6, где определено, что воинские формирования Черноморского флота РФ «осуществляют свою деятельность в местах дислокации в соответствии с законодательством Российской Федерации, уважают суверенитет Украины, соблюдают ее законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Украины».

"Нарушен и пункт 2 статьи 8, в соответствии с которым воинские формирования Черноморского флота РФ «проводят учения и другие мероприятия боевой и оперативной подготовки в пределах учебных центров, полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и, кроме запретных зон, в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с компетентными органами Украины»", - подчеркивают юристы.

"Учитывая изложенное, призываем Вас отдать приказ о возвращении войск Российской Федерации, находящихся на территории Украины, в места их постоянной дислокации. Это позволит снизить напряжение и создать условия для урегулирования всех вопросов, в том числе связанных с гарантией прав и свобод граждан России и русскоязычного населения, исключительно путем политического диалога", - говорится в заявлении.