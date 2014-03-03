Путин может готовить захват восточных областей Украины - Бжезинский

Президент Российской федерации Владимир Путин может готовить захват военными силами восточных областей Украины.

Такое мнение высказал бывший советник Президента США по вопросам безопасности, поляк по происхождению Збигнев Бжезинский в эфире СNN.

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"Крымский сценарий может быть началом того, что (Путин) планирует. В некоторых восточных регионах Украины, где живут русскоязычные украинцы, среди которых значительная часть благосклонно относится к Москве, могут начаться инициированные Москвой беспорядки. Тогда войдут российские войска", - сказал он.

Бжезинский призвал Западный мир предупредить Россию о недопустимости таких действий и провел параллели нынешних событий в Украине с присоединением Германией территорий Чехословакии в 1938 году.

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"Эти последствия должны быть очень серьезными, потому что в ином случае через несколько лет будем сожалеть, что не предприняли шагов, так же, как жалеем, что не сделали так после Мюнхена в 1938 году, и знаем, что произошло дальше", - сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что западные страны ответственны за безопасность Украины.

"Должно быть понятно, что Украина имеет легитимные правительство и парламент в Киеве, и любая попытка оторвать часть Украины с помощью российских Вооруженных сил является нападением на мир в эру, когда мы совместно отвечаем за безопасность и сохранение мира", - сказал Бжезинский.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.