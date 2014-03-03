Путин может готовить захват восточных областей Украины - Бжезинский
Эксперт подчеркивает, что западные страны ответственны за безопасность Украины.
Президент Российской федерации Владимир Путин может готовить захват военными силами восточных областей Украины.
Такое мнение высказал бывший советник Президента США по вопросам безопасности, поляк по происхождению Збигнев Бжезинский в эфире СNN.
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"Крымский сценарий может быть началом того, что (Путин) планирует. В некоторых восточных регионах Украины, где живут русскоязычные украинцы, среди которых значительная часть благосклонно относится к Москве, могут начаться инициированные Москвой беспорядки. Тогда войдут российские войска", - сказал он.
Бжезинский призвал Западный мир предупредить Россию о недопустимости таких действий и провел параллели нынешних событий в Украине с присоединением Германией территорий Чехословакии в 1938 году.
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"Эти последствия должны быть очень серьезными, потому что в ином случае через несколько лет будем сожалеть, что не предприняли шагов, так же, как жалеем, что не сделали так после Мюнхена в 1938 году, и знаем, что произошло дальше", - сказал он.
Эксперт также подчеркнул, что западные страны ответственны за безопасность Украины.
"Должно быть понятно, что Украина имеет легитимные правительство и парламент в Киеве, и любая попытка оторвать часть Украины с помощью российских Вооруженных сил является нападением на мир в эру, когда мы совместно отвечаем за безопасность и сохранение мира", - сказал Бжезинский.
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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.
При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму. Крымские власти признают, что эти захватчики – российские военные.