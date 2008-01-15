Симоненко утверждает, что семья Ющенко отмывает деньги на газе

Президент Виктор Ющенко не заинтересован в том, чтобы премьер-министр Юлия Тимошенко реализовала планы по изменению схемы поставок газа в Украину, поскольку нынешняя схема приносит доход членам семьи главы государства. Заявление лидера компартии Перта Симоненко приводит сайт КПУ.

“Ющенко и члены его семьи, в данном случае речь идет о его брате Петре, напрямую имеют отношение к СП “Укргазэнерго”, которое было создано как дочернее предприятие “Росукрэнерго” и действует на внутреннем рынке Украины”, – сказал лидер коммунистов.

“Через “Петрогаз” непосредственно отмываются деньги, и этот процесс продолжается. То есть, это происходит через компанию брата Ющенко, которая обеспечивает отмывание грязных денег в сотрудничестве с “Укргазэнерго”, – подчеркнул Пётр Симоненко.

“В 2005 году, когда возникли противоречия между президентом и премьером, их истинной причиной была именно эта почва, когда интересы Ющенко и Тимошенко столкнулись в данном вопросе. Поэтому сегодня конфликт между ними возобновится, ведь Тимошенко очень активно намеревается устранить “Росукрэнерго”, а, значит, все эти схемы. Речь идет не просто о перераспределении энергетических ресурсов, а, главное, – финансовых потоков”, – отметил Пётр Симоненко.