История современной Абхазии, где испытали похожие схемы конфликта, свидетельствует: Россия в таких случаях обещает одно, а делает совсем другое, сообщает ТСН.

В 1992 году сепаратистское правительство Абхазской автономной республики провозгласил независимость от Грузии, что в следующем году повлекло грузино-абхазскую войну.

В 2008 году после российско-грузинской войны независимость Абхазии признала Россия, однако, до сих пор не присоединила ее к своей территории, ведь это ей не выгодно.

Бюджет Абхазии сейчас на 2/3 дотируется из Москвы. Но этих дотаций не хватило даже на то, чтобы за 20 лет после окончания войны отстроить страну.

Абхазия - непризнанная миром и нищая территория с разрушенными войной домами.

За 20-летнюю историю независимости самопровозглашенной современными здесь стали только танки.

Что же касается российских тактик разжигание конфликтов, то одна из похожих деталей такая: в других странах Россия финансирует партии, созданные на свою поддержку, а затем вводит войска. А в Абхазии русские вообще продавали оружие обеим сторонам конфликта.

"Самое циничное, что может быть - иметь тренера с одной и с другой стороны, одно лицо, которое никак не хочет заканчивать этот бой, который длится до того момента, пока оба участника не рухнут", - отметил военный эксперт Арчил Цинцадзе.

Еще одна общая деталь - попытка столкнуть лбами две радикальные силы, обострить противоречия до кровавого противостояния и поддерживать его до опустошения территории, где это произошло.

Бывший военный представитель Грузии в США и ветеран Абхазской войны Арчил Цинцадзе говорит, что сегодняшний Крым - это его дежавю.

"Были призывы именно душевные, как крик души. Того, чего у нас не было долгое время - национального, патриотического. Как раз играли на этих нежных нотах", - отметил Цинцадзе.

Вот почему все проукраинские настроенные люди в Украине меньше всего хотят снова слышать разговоры о "языках". Или еще хуже - видеть здесь в качестве помощников националистов из "Правого сектора".

К счастью один из российских сценариев, применяемых в Абхазии, в Крыму провалился.

Бывшие ветераны-афганцы с георгиевскими лентами пришли на переговоры с татарским Меджлисом. Этот момент - уникальный в истории, потому что такое произошло впервые.

Они три дня пытались назначить следующую встречу. Цель обоих участников этих переговоров - не допустить раскола по национальному признаку.

В результате, татары с афганцами договорились вместе патрулировать улицы: "Должны вместе ходить. И если чужой появится, чтобы он видел, что мы вместе".