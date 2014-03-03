В соцсетях вербуют россиян для акций на Донбассе и Одессе - СМИ

В частности, в сети Вконтакте создана группа "Гражданская Самооборона Украины".

Об этом сообщает УП.

"Свой вклад в борьбу за Украину ты можешь сделать следующими тремя способами: поехать добровольцем. Мы отправляем людей в Донецк и Харьков как важнейшие центры сопротивления. Также можно отправиться в Одессу. Если ты собираешься поехать в Донецк - пиши этому человеку", - сказано в сообщении.

Далее в нем указан номер контактного лица.

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"Выезд в Донецк происходит из Ростова-на -Дону, выезд в Харьков - из Белгорода. Тебе нужно указать дату твоего приезда в эти города, где получишь дальнейшие инструкции", - говорится в объявлении.

"Помни, ты обычный турист, ничего лишнего не нужно", - сказано в нем.

Также админстраторы группы предлагают работу в соцсетях.

Кроме того, они просят перечислить деньги.