В соцсетях вербуют россиян для акций на Донбассе и Одессе - СМИ
В социальных сетях появились объявления о наборе россиян и сборе средств для "борьбы за Украину".
В частности, в сети Вконтакте создана группа "Гражданская Самооборона Украины".
Об этом сообщает УП.
"Свой вклад в борьбу за Украину ты можешь сделать следующими тремя способами: поехать добровольцем. Мы отправляем людей в Донецк и Харьков как важнейшие центры сопротивления. Также можно отправиться в Одессу. Если ты собираешься поехать в Донецк - пиши этому человеку", - сказано в сообщении.
Далее в нем указан номер контактного лица.
Читайте такжеЛьвовщина готова предоставить убежище крымчанам
"Выезд в Донецк происходит из Ростова-на -Дону, выезд в Харьков - из Белгорода. Тебе нужно указать дату твоего приезда в эти города, где получишь дальнейшие инструкции", - говорится в объявлении.
"Помни, ты обычный турист, ничего лишнего не нужно", - сказано в нем.
Также админстраторы группы предлагают работу в соцсетях.
Кроме того, они просят перечислить деньги.