Партия регионов считает, что Ющенко может и подождать

Фракция Партии регионов обсуждает идею создания оппозиционного конституционного совета.

Об этом в комментарии журналистам сообщила член Партии регионов Анна Герман.

"У нас есть идеи о параллельном конституционном процессе и, возможно, мы остановимся на этой идее", - отметила депутат.

"Сейчас идет дискуссия в фракции и в зависимости от того, кто в этой дискуссии будет более убедительным, мы примем решение. Думаю, что это будет 17 числа", - добавила она.

На уточнение, означает ли параллельный конституционный процесс создание оппозиционного конституционного совета, Герман ответила: "Да, есть у нас и такие идеи".

При этом депутат добавила, что идеологом создания такого органа является Александр Лавринович.

Также Герман отметила, что 17 января будет приниматься окончательное решение по участию Партии регионов в работе конституционного совета, созданного президентом Виктором Ющенко.

По ее словам, кандидатуры уже согласованы и "если Партия регионов будет принимать в этом участие, то это будут Юрий Мирошниченко и Сергей Головатый".

На вопрос о том, что во вторник истекает крайний срок подачи кандидатур, Герман ответила: "Ничего, если они хотят нас туда пригласить, то они подождут".

В свою очередь представитель фракции "НУ-НС" Юрий Ключковский сообщил, что на заседании во вторник фракция утвердила список из шести кандидатур в члены конституционного совета, "так как не знали, какой будет квота".

По его словам, ими стали сам Ключковский, Роман Зварич, Руслан Князевич, Владимир Стретович, Николай Катеринчук и Владимир Мойсык.

Депутат отметил, что ему не известно, представлены ли эти кандидатуры уже в секретариат президента.

"Я не знаю, когда отправят, какой будет квота и кто попадет", - сказал Ключковский.

Кроме того, член фракции БЮТ Николай Томенко сообщил, что его фракция будет принимать окончательное решение по утверждению кандидатур в среду, 16 января.

"Мы предварительно все обсудили, а теперь надо определиться, кто хочет, а кто – не хочет", - сказал он. На уточнение, а кто хочет, Томенко сказал: "Многие".

Украинская правда