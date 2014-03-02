После убийства трех гаишников на въездах в Киев будут дежурить спецпатрули

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, прибегнуть к усиленным мерам безопасности вынудило убийство трех инспекторов ГАИ, случившееся прошлой ночью на стационарном посту «Быковня» на въезде в Киев.

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«За неполные две недели это уже второе вооруженное нападение на работников Госавтоинспекции», - отметили в департаменте.

«Основными заданиями патрулей является недопущение криминальных проявлений, обеспечение безопасного перемещения участников дорожного движения», - объяснили в пресс-службе.

Госавтоинспекция просит граждан и гостей столицы с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, и обещает делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить правопорядок и защитить людей.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта возле КП «Бровары» при въезде в Киев неизвестные расстреляли в упор трех инспекторов ГАИ, забрали их табельное оружие и скрылись.

Расследование этого дела взял на контроль и.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий.