Турчинов назначил нового председателя Винницкой ОГА

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 191/2014 уволил Ивана Мовчана с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что Мовчана уволен согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины. Читайте такжеТурчинов назначил Валерия Гелетея начальником УГО Другим своим указом № 192/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Анатолия Олейника на должность председателя Винницкой областной государственной администрации. Оба указа обнародованы официальным Интернет-представительством и.о. Президента Украины.

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