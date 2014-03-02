Турчинов назначил нового председателя Винницкой ОГА

15:59, 02 марта 2014
Политика
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Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 191/2014 уволил Ивана Мовчана с должности председателя Винницкой областной государственной администрации.

Отмечается, что Мовчана уволен согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины.

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Другим своим указом № 192/2014 Турчинов согласно статьям 112 и 118 Конституции Украины назначил Анатолия Олейника на должность председателя Винницкой областной государственной администрации.

Оба указа обнародованы официальным Интернет-представительством и.о. Президента Украины.

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