Ахметов призвал бизнесменов способствовать урегулированию ситуации в Украине, не жалея материальных ресурсов

"Будущее нашей страны поставлено под угрозу. Внутренняя политическая напряженность может перерасти в затяжной конфликт и разрушить целостность Украины. Применение силы и неправомерные действия извне являются недопустимыми. Я убежден, у кризиса может быть только одно решение - мирное", - говорится в сообщении Ахметова на сайте СКМ.

Он призвал сограждан к объединению ради целостной и неделимой Украины. Бизнесмен считает, что сегодня важно сохранять холодную голову, не поддаваться на провокации и принимать обдуманные, взвешенные решения.

"Наша сила - в объединении бизнеса, власти и общества. Сегодня экономика - реальная политическая сила. Наша задача - обеспечить безопасность людей, их семей, стабильность работы всех предприятий страны. Мы будем работать 24 часа в сутки, чтобы поддерживать жизнедеятельность инфраструктуры Украины. Это - наш главный вклад в целостность страны", - подчеркнул Ахметов.

"Обращаюсь к политикам и украинской власти - необходимо сделать все для обеспечения территориального суверенитета, восстановление демократии и неотъемлемых прав и свобод граждан. Обращаюсь к предпринимательским кругам в Украине и деловым партнерам украинского бизнеса с призывом объединить усилия и содействовать мирному урегулированию, не жалея никаких материальных ресурсов", - считает бизнесмен.

"Убежден, что совместными усилиями мы отстоим наше будущее - сильную, единую и независимую Украину.

Я ответственно заявляю, что группа СКМ, которая сегодня насчитывает 300 тысяч человек и представляет Украину от запада до востока, от севера до юга, сделает все возможное для сохранения целостности нашей страны".