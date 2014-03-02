Саакашвили назвал «агонией Путина» действия России в отношении Украины

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления со сцены Майдана, Саакашвили подчеркнул, что Украина выиграла уже первую битву в своей освободительной борьбе, когда свергла режим Виктора Януковича.

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По мнению Саакашвили, президент РФ Владимир Путин, применил уже все возможные методы, чтобы посеять в Украине раздор и расколоть нацию, но украинцы не поддались и не поддадутся на это. «Вы светлая нация. Вы стали угрозой для его империи», - отметил Саакашвили, обращаясь ко всем собравшимся на Народном вече.

Саакашвили также подчеркнул, что Путин «вторгся в дом украинцев» и это «его агония».

«Но мечты Путина разобьются о врата Киева», - прибавил Саакашвили, заметив, что Путин всегда манипулировал историей Украины, но это не могло долго продолжаться. «Их (РФ - УНИАН) ожидает политическая и экономическая изоляция… варвар со своим режимом, не сможет разъединить вас. Путин смелый там, где все отступают, где все боятся, но таких среди вас нет. Не здавайтесь! Украина находится под ударом, но вы – самый смелый народ в Европе», - сказал экс-президент Грузии.