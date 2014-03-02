Правительство нашло возможность для финансового обеспечения ВСУ - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга.

Он отметил, что парламент, в частности, определил, что на территории Автономной Республики Крым действуют исключительно Конституция Украины и законы Украины.

«Это значит, что кто-либо, кто принимает решения и выполняет эти решения на территории автономии, должны осуществлять это исключительно в пределах законодательства Украины», - сказал премьер-министр.

Читайте такжеМинобороны: Украинские военнослужащие в Крыму остаются верными украинскому народу

Также, добавил Яценюк, что парламент принял решение о необходимости обеспечения Вооруженным Силам дофинансирования для формирования обороноспособности Вооруженных Сил.

Отдельно Яценюк отметил, что начаты проверки состояния Вооруженных Сил и правоохранительной системы Украины. «На протяжении последних четырех лет, как против правоохранительной системы, так и против специальных служб и Министерства обороны Украины, всех воинских формирований осуществлялась целенаправленная диверсия по подрыву обороноспособности государства. Этим будет заниматься Военная прокуратура и Генеральная прокуратура Украины», - сказал Яценюк и добавил, что, несмотря на такую подрывную деятельность и катастрофическую ситуацию с государственными финансами, правительство изыскало возможности для финансового обеспечения на этот «очень сложный период» ВСУ.