Правительство нашло возможность для финансового обеспечения ВСУ - Яценюк
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что правительство нашло возможность для финансового обеспечения Вооруженных Сил Украины «на этот очень сложный период».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время брифинга.
Он отметил, что парламент, в частности, определил, что на территории Автономной Республики Крым действуют исключительно Конституция Украины и законы Украины.
«Это значит, что кто-либо, кто принимает решения и выполняет эти решения на территории автономии, должны осуществлять это исключительно в пределах законодательства Украины», - сказал премьер-министр.
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Также, добавил Яценюк, что парламент принял решение о необходимости обеспечения Вооруженным Силам дофинансирования для формирования обороноспособности Вооруженных Сил.
Отдельно Яценюк отметил, что начаты проверки состояния Вооруженных Сил и правоохранительной системы Украины. «На протяжении последних четырех лет, как против правоохранительной системы, так и против специальных служб и Министерства обороны Украины, всех воинских формирований осуществлялась целенаправленная диверсия по подрыву обороноспособности государства. Этим будет заниматься Военная прокуратура и Генеральная прокуратура Украины», - сказал Яценюк и добавил, что, несмотря на такую подрывную деятельность и катастрофическую ситуацию с государственными финансами, правительство изыскало возможности для финансового обеспечения на этот «очень сложный период» ВСУ.