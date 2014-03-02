Кравчук, Кучма и Ющенко призывают разорвать Харьковские соглашения

Об этом говорится в совместном заявлении президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко, переданном Украинской правде в субботу вечером.

Они отмечают, что "впервые в новейшей истории украинский народ столкнулся с кризисом, который грозит единству, суверенитету и государственности нашей страны и которая может обернуться национальной катастрофой, грозит разрушением Украины".

Президенты считают, что "народы Украины и России искусственно подталкиваются к братоубийственной войне".

"Отсчет времени идет на часы. Украина, которая очень тяжело выходит из политического кризиса, сейчас поставлена на грань эскалации конфликта, который имеет все признаки военной агрессии", - сказано в заявлении.

Кучма, Кравчук и Ющенко считают, что Россия, "воспользовавшись внутриполитическими трудностями в Украине, решила разыграть так называемую крымскую карту в своих интересах, пренебрегая своими обязательствами перед Украиной".

"Крым является территорией Украины, это является аксиомой для любого украинского гражданина, для любого украинского политика. Спекуляции на эту тему, посягательства на украинскую территорию являются недопустимыми", - считают президенты.

Они обратились к президенту России с просьбой "без политических предрассудков оценить внутриполитические события в Украине и реально признать право на самоопределение, нерушимость границ и проявить уважение государственного суверенитета Украины".

Читайте такжеКучма, Кравчук и Ющенко заявляют, что Россия вмешивается в политическую жизнь КрымаПрезиденты также обратились к Федеральному Собранию и Госдуме России: "Сделайте шаг назад, откажитесь от решения о вооруженном вмешательстве, которое может украинцев и россиян сделать врагами".

Кучма, Кравчук и Ющенко также обратились к украинским властям с просьбой, "принимая любые решения, учитывать исторические особенности регионов Украины, внимательно слушать и Восток, и Запад, Юг и Север. Не рассматривать спешно вопросов, которые могут вызвать обострение в обществе".

Они также призвали СБУ и ГПУ "мгновенно реагировать на любые угрозы раскола Украины, проявлять взвешенность и выдержку". "Адекватная реакция украинских правоохранителей и высшего политического руководства еще может остановить появление в Европе "горячей точки", - сказано в заявлении.

Президента также попросили "отказаться от разделения украинцев на своих и чужих, от тоталитарных люстраций и подмены закона политической целесообразностью".

"Мы все должны сегодня осознать, что выход из кризиса возможен лишь на основе согласованных позиций, взаимопонимания и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

"Мы обращаемся в Верховную Раду Украины немедленно провести заседание. Объявить мобилизацию и быть готовыми к защите нашей земли. Верховная Рада должна денонсировать Харьковские соглашения. Украинская власть должна добиваться решения о немедленном подписании Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом", - считают президенты.

Они также призывают Россию "считаться с волей всего украинского народа, а не только его части", а также "дать возможность самой решить свои проблемы". "И не делайте попытки помочь нам вооруженным вмешательством", - сказано в заявлении.

"Вполне понятно, что Украина будет защищать свою территориальную целостность. А это - конфликт между народами-братьями, что может войти драматичной страницей в нашу историю. Авторы этого конфликта также будут оценены в соответствующий способ украинским и российским народами и мировым сообществом", - говорится в сообщении.

Президенты также призвали ЕС "максимально действенно позиционироваться в Украине".

"Пока дипломаты еще могут говорить громче, чем оружие, Евросоюз должен как можно скорее отправить в Украину постоянную миссию из авторитетних переговорщиков и наблюдателей для урегулирования возможного конфликта в Украине", - считают Кравчук, Кучма и Ющенко.

"Мы также обращаемся к мировому сообществу, к Соединенным Штатам Америки, Великобритании, Европейскому Союзу, которые в свое время оказывали Украине гарантии безопасности с требованием придерживаться данного вами слова. Нам сейчас нужна ваша поддержка, помощь и активное участие в диалоге в отношении мирного урегулирования ситуации вокруг Украины", - сказано в заявлении.