Тимошенко предложила свой план действий по урегулированию конфликта с РФ

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко считает необходимым немедленно созвать Верховную Раду и добиваться безотлагательного подписания Соглашения с ЕС.

Об этом говорится в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Россия только что совершила очередной акт устрашения Украины громкими заявлениями и решениями о войне. Таким образом Россия хочет убить независимость Украины, заставить нас к капитуляции. Мы - мирный народ, мы мирная страна, но если сейчас мы примем ультиматум России - мы потеряем свою страну», - подчеркнула Тимошенко.

«Я предлагаю действовать, но сохранять полное спокойствие и не воспринимать навязанную Россией агрессию и не действовать по своему планами, обостряя ситуацию. Они хотят войну по сценарию Абхазии и Осетии в Грузии», - отметила экс-премьер.

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Она предложила следующий план действий: «Заседание Верховной Рады должно быть созвано немедленно. На нем должны быть приняты следующие решения:

Первое. Принять обращение в Совет безопасности ООН с просьбой немедленно созвать в Киеве Совет безопасности ООН.

Второе. Принять обращение к Европейскому Союзу с предложением экстренно собрать Совет Министров ЕС или саммит ЕС в Ливадийском дворце в Крыму.

Третье. Принять обращение к Европейскому Союзу с предложением безотлагательно, в течение нескольких дней, подписать с Украиной Соглашение об ассоциации, которое уже прошла все необходимые предварительные процедуры и полностью готова к реализации.

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Четвертое. Принять решение, которое подтвердит немедленную готовность Украины на подписание Соглашения с ЕС.

Пятое. Принять обращение к странам западного мира с требованием немедленно приступить к выполнению условий Будапештского меморандума о гарантиях безопасности, учитывая нахождение на территории Украины объектов ядерной энергетики. Нам не нужна война, нам нужна стратегия сдерживания агрессии, которая будет применена демократическим миром. И такая стратегия сегодня сработает».

По мнению Тимошенко, Украина сейчас должна стать местом сбора всего демократического мира.

«Мы должны сделать так, что когда Россия соберется стрелять в Украине, то она должна знать, что в эти минуты она будет стрелять в весь демократический мир, который в это время будет находиться в Украине», - подчеркнула Тимошенко.

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«Европа и мир не должны предать память украинских героев, погибших под европейскими флагами, борясь за европейское будущее», - добавила она.

Тимошенко обратилась ко всем гражданам Украины с просьбой «сохранять спокойствие и уверенность в мирном урегулированию этой сложной ситуации».

«Я прошу всех украинцев объединиться в этот сложный момент. Наше главное оружие - полное спокойствие. Мы все работаем на дипломатическом уровне и победим», - подытожила экс-премьер.