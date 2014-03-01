В Херсоне на одной площади митинговали евромайдановцы и сторонники России

В Херсоне сегодня на площади Свободы состоялись два митинга противоположной направленности.

Как передает корреспондент УНИАН, сначала, ориентировочно в 12:30, на анонсированный как Юго-Восточный митинг, к остаткам памятника Ленину пришли, по их заявлениям, антифашисты и сторонники России.

Всего на площади собралось от 300 до 400 активистов, с флагами "Русского единства", "КОБ", Коммунистической партии Украины и России. При этом, митингующие принесли и несколько флагов Украины, которые вскоре свернули.

Среди митингующих было много комсомольцев из Херсона и Геническа, а также, не местные люди. Известных в Херсоне политиков на этом митинге замечено не было.

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Люди скандировали: "Россия! Россия!". Пьедестал памятника обклеили антифашистскими и антинатовскими плакатами и лозунгами.

Недалеко от площади Свободы были замечены несколько автобусов с одесскими номерами.

Вокруг митинга пророссийских сил и здания Херсонской облгосадминистрации было много милиции. Во время митинга возле здания Херсонской ОГА стояли представители местной Самообороны.

Помитинговав до 14:30 пророссийские силы неожиданно разошлись. К 15:00 перед шеренгой милиции остались не более 15 человек.

Перед завершением митинга было объявлено, что завтра, 2 марта, в 12:00 на этом же месте пройдет еще один митинг, на котором будет объявлено о дальнейшем плане действий.

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Параллельно с митингом возле памятника, возле входа в здание ОГА свой митинг собрали местные евромайдановцы. На этот митинг также пришли от 300 до 400 человек. Люди стояли с национальными флагами, а также с флагами "Батькивщины", "Свободы", УДАРа.

Перед собравшимися выступили: народный депутат, глава Киевской городской организации "Батькивщины" Юрий Одарченко, глава областной "Свободы" Олег Гаврилко, депутаты Херсонского горсовета Виктор Гаврилюк (Батькивщина), Андрей Гордеев (УДАР) и другие.

Представители Самообороны Евромайдана сообщили, что им известно о планах нападения на здание ОГА, также, что они знают, о перемещении приехавших в Херсон боевиков вокруг площади Свободы. Однако, представители Самообороны заверили, что в здании достаточно сил для нейтрализации любых атак. И даже выразили "благодарность" экс-губернатору Николаю Костяку за проведенную работы - установку решеток на окнах, укрепление всех боковых входов в ОГА баррикадами и т.п.

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На митинг под ОДА также пришли представители областной организации "Молодых регионов", они заявили, что готовы защищать облгосадминистрацию.

Каких-либо столкновений или противостояний милиция сегодня не зафиксировала.