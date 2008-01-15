Яценюк попросил депутатов правильно оформлять законопроекты

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК назвал законопроекты, которые парламент должен принять в первую очередь.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании ВР он предложил, чтобы в первоочередном порядке был рассмотрен проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Европейским содружеством об упрощении оформления виз.

Также, по словам А.ЯЦЕНЮКА, как ключевой законопроект должны быть приняты изменения в Кодекс об административных правонарушениях относительно нарушений Правил дорожного движения, в частности повышение штрафов.

Кроме того, председатель ВР отметил необходимость принятия «по сути новой редакции» закона о государственных закупках.

Также А.ЯЦЕНЮК заметил, что парламент должен принять изменения к закону о Кабинете министров Украины, и законопроекте, устанавливающий норму об императивном мандате.

Кроме того, он предложил парламенту продолжить сессию на одну неделю, и при этом в среду и четверг текущей недели работать в комитетах, поскольку уже на сегодня зарегистрирован 631 законопроект и 438 из них переданы для рассмотрения в комитеты.

Также А.ЯЦЕНЮК попросил народных депутатов правильно оформлять законопроекты, которые они подают на рассмотрение парламента.

Он сообщил, что вернул 12 законопроектов – инициатив народных депутатов из-за неправильного оформления. Председатель ВР подчеркнул, что речь идет об отсутствии под этими законопроектами подписей народных депутатов, а есть только их факсимиле. Спикер отметил, что такая практика, когда законопроекты готовит помощник, а народный депутат даже не ставит своей подписи, «является мягко говоря некорректной к самим себя».

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК предложил парламенту сегодня не рассматривать спорные вопросы.