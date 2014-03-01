МИД Украины: РФ отказывается участвовать в переговорах в рамках Будапештского меморандума

Россия отказывается принимать участие в переговорах в рамках Будапештского меморандума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

«Нас достаточно серьезно беспокоит сегодняшняя информация о том, что Россия отказывается принять участие в переговорах в рамках Будапештского меморандума», - сказал Дещица.

Он отметил, что приглашение украинская сторона направила. США и Великобритания выразили готовность к проведению таких переговоров, а Россия пока отказалась.

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«Отказ от консультаций можно оценить как то, что подвергаются сомнению международные гарантии безопасности, потому что Украина, подписав Будапештский меморандум и отдавая свое ядерное оружие, ожидала подтверждения своей территориальной целостности и независимости от стран, которые подписали этот меморандум. И теперь одна из стран ставит под сомнение использование этого меморандума для обсуждения решения конфликта мирным способом», - подчеркнул Дещица.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Дещица заявил, что МИД Украины в связи с событиями в Крыму инициировал двусторонние консультации с Россией, и готов инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, если не получит ответ от РФ.

Позже в МИД РФ заявили, что не видят необходимости в проведении консультаций с Украиной в связи с событиями в Крыму.

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Сегодня, 1 марта, Дещица поинформировал, что 3 марта могут состояться консультации по выполнению Будапештского меморандума.

***Будапештский меморандум, заключенный в 1994 году между Украиной, США, Россией и Великобританией, содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

В соответствии с Меморандумом, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой и ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.