Луценко опять будет водить козу

20 января в Ивано-Франковске на площади перед городской Ратушей состоится Второй Всеукраинский фестиваль вертепов «Карпатия».

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении туризма и культуры Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Программа фестиваля предусматривает шествие-парад вертепных коллективов по улицам города (начало 11.30) и их выступления (начало в 13.00).

Цель фестиваля - привлечение внимания общественности к одному из самых ярких видов украинского народного искусства - вертепа, демонстрацию его лучших постановок.

По данным ОГА, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО и народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ намерены принять участие в фестивале вертепов «Карпатия».

В Прикарпатье прибудет 20 вертепных коллективов со всей Украины. Будут колядовать и петь украинские артисты до поздней ночи.

Справка УНИАН. Первый фестиваль «Карпатия» был проведен 14 января 2007 года. Инициатором проведения фестиваля выступили художественное объединение «Последняя баррикада» и “Самооборонный вертеп” Ю.ЛУЦЕНКО. В фестивале принимали участие вертепные коллективы из 10 областей Украины, а также известные политики, писатели и актеры в рамках проекта «Политический вертеп». Ю.ЛУЦЕНКО тогда в вертепном действе играл роль украинского казака. Роль Маланки в вертепе сыграл ди-джей Майдана Евгений НИЩУК, Цыгана – Юрий ПОКАЛЬЧУК, Ангела - Олесь ДОНИЙ. Также в вертепе приняли участие Сергей АРХИПЧУК, Тарас ЧУБАЙ и другие деятели искуств.