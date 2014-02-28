Лидер "УДАРа" Виталий Кличко призывает российских политиков не вмешиваться в ситуацию в Крыму. Об этом он заявил сегодня журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

"Мне не понятна позиция многих людей, которые подыгрывают и разжигают противостояние. У нас много информации, что в этом задействованы войска Российской Федерации. Нужно призвать их не вмешиваться в ситуацию. Мне странно, когда депутаты Госдумы приезжают в Крым и делают непонятные вещи. Меня удивляет этот массовый десант. На Майдан они не приезжали, а здесь вдруг все в Крыму", - сказал Кличко.

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По словам Кличко, сегодня Россия своим военным присутствием на территории Крыма нарушает Будапештский договор. "Действия России, происходящие в Крыму, являются нарушением этого договора. Я надеюсь, что мировое сообщество сможет дать четкую оценку этому», - сказал лидер "УДАРа".

«В Крыму довольно много средств массовой информации, преимущественно российских, распространяют неправдивую информацию о ситуации в Украине и рассказывают, что власть захватили националисты. Хочу еще раз подчеркнуть, что законность действующей украинской власти признали все ключевые страны мира и большинство депутатов Верховной Рады Украины», - добавил он.

Кличко отметил, что ряд политиков разными средствами пытаются расколоть страну. «Но никаких оснований для этого нет. Это делается умышленно», - сказал Кличко.

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Как сообщал УНИАН, здания Совмина и Верховной рады Крыма рано утром 27 февраля захватили неизвестные. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже 27 февраля парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Парламент также назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая.

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В тот же день, 27 февраля, в Севастополь прибыла группа депутатов Госдумы РФ в составе вице-спикера российского парламента Владимира Васильева, депутатов Государственной Думы Валентины Терешковой, Ирины Родниной и Николая Валуева (партия «Единая Россия»).

Валуев на своей странице в Twitter написал: "Прибыл в Севастополь, чтобы поддержать жителей Крыма. Друзья, Россия с вами!".