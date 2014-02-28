ВР повторно проголосовала за обращение к государствам Будапештского меморандума

Верховная Рада Украины повторно проголосовала за обращение к государствам-гарантам в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 246 народных депутатов из 315, зарегистрированных в сессионном зале.

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Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов объяснял необходимость повторного голосования тем, что ряд депутатов не успели проголосовать за это обращение. Но вышло так, что при голосовании было лишь 225 голосов из 302 (при необходимых 226).

Турчинов заявил, что объявит список всех народных депутатов, которые не голосовали за это решение, и снова поставил на голосование данное постановление, и тогда его поддержали уже 246 из 315 депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня за обращение к государствам Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины проголосовали 230 народных депутатов из 314, зарегистрированных в сессионном зале.

В документе Верховная Рада Украины выразила обеспокоенность последними событиями в Крыму, в том числе информацией о возможном внешнем вмешательстве, которое стало бы прямым нарушением обязательств по Меморандуму.

ВР требует от всех государств-гарантов в соответствии с Будапештским меморандумом практическими действиями подтвердить закрепленные в Меморандуме обязательства уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины, подтвердить обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использования против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины.

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Также парламент требует от Российской Федерации прекратить шаги, имеющие признаки посягательств на государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе отказаться от поддержки сепаратизма в Украине в любой форме.

Членами меморандума от 1994 года является Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки.