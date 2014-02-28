США поддерживают Украину в проведении реформ - вице-президент Байден

"Вице-президент заверил премьер-министра, что США предложат полную поддержку по мере того, как Украина предпринимает реформы, необходимые для возвращения к экономическому росту, а также стремится к примирению, соблюдает международные обязательства и стремится к открытым и конструктивным отношениям со всеми соседями", - говорится в сообщении Белого дома, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеАдминистрация США консультируется с Конгрессом насчет помощи Украине

Байден также заявил, что формирование правительства на Украине даст возможность восстановить доверие к демократически избранным институтам перед объявленными на конец мая досрочными выборами президента.

Читайте такжеСША не исключают выделения займов Украине - Белый дом

Верховная рада Украины в четверг утвердила состав нового правительства народного доверия. Во главе кабинета встал Арсений Яценюк, ранее занимавший пост главы политсовета партии "Батькивщина". Яценюк в прошлом также работал министром иностранных дел, министром экономики и председателем Верховной рады.