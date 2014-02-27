Статус зарубежного украинца приобрело более 8 тысяч человек - МИД

Об этом сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

По результатам принятых на заседании решений статус зарубежного украинца было предоставлено 571 лицу из 28 стран мира. Среди тех, кому было предоставлено упомянутый статус, наиболее многочисленные группы составляют жители Казахстана, России, Латвии и Молдовы.

В общем, статус зарубежного украинца со времени принятия в 2004 году Закона Украины «О зарубежных украинцах» приобрело 8116 человек из 72 стран мира.