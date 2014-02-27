Турчинов назначил Куницына Постоянным представителем Президента Украины в Крыму
20:18, 27 февраля 2014Политика
2 0
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 167/2014 назначил Сергея Куницына Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.
Сергей Куницын будет представлять Президента в Крыму
Куницын назначен Постпредом Президента Украины в АРК в соответствии со статьей 112 Конституции Украины.
Другим своим указом № 166/2014 Турчинов принял отставку Постоянного представителя Президента Украины в АРК Виктора Плакиды.
Читайте такжеПарламент Крыма назначил премьером Автономии лидера "Русского единства"
Отставка Плакиды принята в соответствии со статьей 112 Конституции Украины и статьей 31 Закона Украины "О государственной службе".
Оба указа обнародованы официальным представительством и.о. Президента Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter