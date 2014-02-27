Турчинов назначил Куницына Постоянным представителем Президента Украины в Крыму

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов своим указом № 167/2014 назначил Сергея Куницына Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Куницын назначен Постпредом Президента Украины в АРК в соответствии со статьей 112 Конституции Украины. Другим своим указом № 166/2014 Турчинов принял отставку Постоянного представителя Президента Украины в АРК Виктора Плакиды. Читайте такжеПарламент Крыма назначил премьером Автономии лидера "Русского единства" Отставка Плакиды принята в соответствии со статьей 112 Конституции Украины и статьей 31 Закона Украины "О государственной службе". Оба указа обнародованы официальным представительством и.о. Президента Украины.

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