Количество пострадавших во время столкновений в Киеве возросло до 855, погибли 82 человека - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По оперативной информации, с 6.00 до 18.00 27 февраля за медицинской помощью в бригады экстренной медицинской помощи обратились 23 человека, 14 из них госпитализированы.

С начала столкновений умерли (погибли) 82 человека.

Информацию о состоянии госпитализированных и погибших их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии в г. Киеве 15-03, напомнили в пресс-службе Минздрава Украины.