В Киеве не хотят слышать Крым - спикер ВР Крыма

В Киеве не хотят прислушиваться к мнению Крыма. Об этом в своем видеообращении заявил Председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов, сообщает КИА.

«Все это продолжение экстремистской политики, которую проводил центр оппозиции все три месяца. Мы обращались, пытались их остановить. Сегодня система государственной власти на грани краха, органы милиции деморализованы. Это происходит, когда их публично унижают, ставят на колени только за то, что они исполняют свои приказ. <…> Нас не слышат. Они продолжают свое дело. Они постоянно обвиняют нас в сепаратизме. У крымчан складывается впечатление, что это они от нас хотят отделиться и сделать все, чтобы не общаться с крымчанами, чтобы не общаться с народом и не слышать его. Никто не читает наши обращения, заявления. На это необходимо реагировать. Это главная повестка дня пленарного заседания», – подчеркнул Владимир Константинов.

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Он добавил, что ответственность за столкновения, произошедшие вчера под стенами крымского парламента, лежит на тех, кто призывает к активным действиям в Крыму. «Вчера эмоции зашкалили со всех сторон, и это понятно. Люди возмущены, проблемы долгое время не решаются. К сожалению, погибли люди. Эта ответственность лежит на тех политиках, которые подстрекают людей к таким действиям. Мы осуждаем эти действия. Я хочу обратиться к жителям автономии и заверить их в следующем. Парламент Крыма единственный легитимный орган АРК, он работает в штатном режиме, выполняет все свои функции. Мы знаем все проблемы крымчан. Я имею возможность заявить, что в ближайшее время эти проблемы будут решены», – заверил крымский спикер.

Напомним, сегодня Верховная Рада АРК собирается на внеочередную сессию. Будет рассмотрено два вопроса.