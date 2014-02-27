Сегодня ВР Крыма планирует рассмотреть расширение полномочий автономии
В парламенте Крыма сегодня в 14.00 пройдет внеочередная сессия.
Сегодня в 14.00 состоится сессия Верховной Рады Автономной Республики Крым, на которой планируется рассмотреть вопрос о расширении полномочий автономии.
Об этом сообщил УНИАН депутат ВР АРК Геннадий Бабенко.
По его словам, депутатов парламента уже начали запускать.
Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили в четверг утром здания Крымского парламента и правительства. По данным премьера автономии Анатолия Могилева, в каждом из админзданий - по 50 человек с оружием, которые захватили здания.
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Те, кто захватил здания, пропускают в парламент крымских депутатов. В частности, спикер республики Владимир Константинов в здании. В ВР автономии заседает президиум с повесткой дня, которая Могилеву не известна.