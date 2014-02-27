Москаль утверждает, что бойцы крымского «Беркута» подняли бунт
Народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль заявляет, что бойцы крымского «Беркута» подняли бунт.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Москаль сказал в комментарии журналистам.
«Беркут» взбунтовался. Перекрыл два въезда - на Чонгар, и второй въезд перекрыл со стороны Армянска”, - сказал депутат.
Он добавил, что это крымский, севастопольский “Беркут” и ряд “беркутовцев”, которые “не согласны были с решением популистским, которое сделал Аваков».
Читайте такжеВ Севастополе отказались расформировывать "Беркут"
На уточнение, к каким именно действиям прибегли “беркутовцы”, Москаль сказал: “Выставили пулеметы, гранатометы”.
Также он уточнил, что эти позиции бойцы “Беркута” заняли ночью, “вместе с теми, кто занимал дом правительства Автономной Республики Крым и Верховной рады Крыма”.
Читайте такжеВ Симферополе захватили здания парламента и правительства Крыма
Москаль выразил мнение, что эта ситуация является очень угрожающей, и это может закончиться “в десять или сто раз большими жертвами, чем были жертвы во время противостояния в Киеве”.
Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков своим приказом от 25 февраля ликвидировал спецподразделение милиции «Беркут».