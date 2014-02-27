Янукович возмущен, что министров выбирает "толпа"

При этом он отметил, что на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимают безвластие, когда руководители министерств избираются толпой на площади.

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"К сожалению, все, что происходит сейчас в Верховной раде Украины, не имеет легитимного характера. Решения, которые принимаются парламентом в отсутствии многих членов фракции Партии регионов, других фракций, которые опасаются за свою безопасность, а некоторые были подвергнуты физическому насилию и вынуждены покинуть территорию Украины, незаконны", - говорится в обращении Виктора Януковича к украинскому народу, поступившем в РИА Новости.

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"Убежден, что в этих условиях все принимаемые решения уже в скором времени докажут свою неэффективность и не будут выполнены. В этой ситуации официально заявляю о своей решимости до конца бороться за выполнение важнейших компромиссных договоренностей по выходу Украины из глубокого политического кризиса. Призываю незамедлительно вернуть ситуацию в нашей стране в конституционное поле. Сейчас становится очевидным, что народ на юго-востоке Украины и в Крыму не воспринимает безвластие и фактический беспредел в стране, когда руководители министерств избирают толпой на площади", - добавил Янукович.