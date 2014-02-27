ВР приняла закон о Кабинете министров Украины

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 313 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

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Закон Украины «О Кабинете министров Украины» насчитывает 57 статей, которые объединены в разделы следующего содержания: общие положения; состав и порядок формирования Кабинета министров Украины; сложении полномочий и отставка КМУ; компетенция КМУ; полномочия КМУ в отношениях с органами исполнительной власти; полномочия КМУ в отношениях с Президентом Украины; полномочия КМУ в отношениях с Верховной Радой Украины, сформированным им органами и народными депутатами Украины; отношения КМУ с другими государственными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями; организация деятельности КМУ; социальное и иное обеспечение членов КМУ; переходные и заключительные положения.

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При этом, предлагается признать утратившим силу Закон Украины от 7 октября 2010 года № 2591-VI «О Кабинете министров Украины» и поручить Кабинету Министров Украины осуществить ряд мер, связанных с принятием нового закона.

В частности, в законе отмечается, что должностной состав (количество и перечень должностей) новосформированного Кабинета министров Украины Верховной Радой Украины по представлению премьер-министра Украины одновременно с назначением персонального состава Кабинета министров Украины в порядке, установленном статьей 9 настоящего Закона.

В случае принятия Кабинетом министров Украины решения о создании, реорганизации или ликвидации министерства, должностной состав Кабинета министров Украины считается измененным с дня принятия такого решения.

Должности членов Кабинета министров Украины принадлежат к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

По представлению премьер-министра Украины Верховная Рада Украины может назначать министрами лиц, которые не возглавляют министерств. В состав Кабинета министров Украины может быть назначено не более двух таких министров.

В то же время, премьер-министр Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

Представление о назначении Верховной Радой Украины на должность премьер-министра Президент вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины, в срок не позднее чем на пятнадцатый день после поступления такого предложения.

Голосование в Верховной Раде Украины относительно назначения премьер-министра Украины проводится в поименном режиме. Решение о назначении премьер-министра Украины принимается в форме постановления Верховной Рады Украины.

Члены Кабинета министров Украины, кроме премьер-министра Украины, министра обороны Украины и министра иностранных дел, назначаются на должность Верховной Радой Украины по представлению премьер-министра Украины.

При формировании нового состава Кабинета министров Украины новоназначенный премьер-министр Украины вносит в Верховную Раду Украины представление о назначении членов Кабинета министров Украины в соответствии с требованиями Конституции Украины и этого Закона. В этом представлении предлагается полный должностной состав Кабинета министров Украины.

Представление премьер-министра Украины, указанное в части второй настоящей статьи, в отношении персонального состава Кабинета министров Украины может вноситься единым списком. Представление об отдельных кандидатур на должности, указанные в представлении о должностного состава, может вноситься отдельно.

Министр обороны Украины и министр иностранных дел Украины назначаются на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

Отставка Кабинета министров Украины наступает в результате: принятия Верховной Радой Украины резолюции недоверия Кабинету министров Украины; отставки премьер-министра Украины; смерти премьер-министра Украины.

Кроме того, Кабинет министров Украины слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

Предполагается также признать утратившим силу Закон Украины «О Кабинете министров Украины» (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2011 г., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160, № 38, ст. 384; 2012 г., № 7, ст. 53; 2013 г., № 2, ст. 4, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 15, ст. 97, 98, № 17, ст. 147, 154, № 38, ст. 499, № 47, ст. 659; 2014 г., № 4, ст. 61; 2013 г., № 50, ст. 693).