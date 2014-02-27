В здании ВР Крыма проходит заседание президиума - Могилев

В Верховной Раде Крыма идет заседание президиума, на которое собралось полтора десятка человек, спикер автономии Владимир Константинов находится в парламенте автономии, повестка заседания не известна, сообщил журналистам председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.

Как передает корреспондент УНИАН, по его информации, и в правительстве, и в парламенте автономии – примерно, по полсотни захватчиков зданий.

Могилев сообщил также, что подготовлен доклад для Киева о ситуации в регионе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня под утро в Симферополе неизвестные люди в камуфляже и с оружием захватили парламент и правительство Крыма. На зданиях подняли флаги России. В Симферополе объявили выходной.

В Симферополе по тревоге поднят весь состав милиции и Внутренние войска.

Председатель СМ Крыма Могилев в эфире государственного телеканала призвал к спокойствию и в 9 часов начал переговоры с террористами. Однако те отказались, сославшись на то, что не уполномочены вести переговоры.

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Ранее уже сообщалось, что в захваченное здание парламента автономии пропускают депутатов ВР Крыма — «для работы». По мнению источника «Центра журналистских расследований», это делается для того, чтобы депутаты могли провести сессию и принять какое-то решение по статусу Крыма.