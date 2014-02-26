”УДАР” поддержит назначение нового правительства, но не войдет в его состав
23:25, 26 февраля 2014Политика
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Представители ”УДАРа” проголосуют в Верховной Раде за назначение нового правительства, но не войдут в его состав.
”УДАР” поддержит назначение нового правительства, но не войдет в его состав
Об этом сообщила пресс-служба политической силы.
”Мы понимаем, что сегодня исполнительная власть нужна. Она должна оправдать доверие граждан и Майдана и не повторить ошибок предыдущих правительств. Поэтому депутаты фракции ”УДАР” отдадут свои голоса за назначение правительства”, - заявили в партии. В ”УДАРе” отметили, что всегда выступали за антикризисный Кабмин технократов и новые лица профессионалов во власти.
”Мы надеемся, что новое правительство начнет процессы реформ и обеспечит честное и прозрачное проведение демократических выборов президента”, - подчеркнули в ”УДАРе”.
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