”УДАР” поддержит назначение нового правительства, но не войдет в его состав

Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

”Мы понимаем, что сегодня исполнительная власть нужна. Она должна оправдать доверие граждан и Майдана и не повторить ошибок предыдущих правительств. Поэтому депутаты фракции ”УДАР” отдадут свои голоса за назначение правительства”, - заявили в партии. В ”УДАРе” отметили, что всегда выступали за антикризисный Кабмин технократов и новые лица профессионалов во власти.

”Мы надеемся, что новое правительство начнет процессы реформ и обеспечит честное и прозрачное проведение демократических выборов президента”, - подчеркнули в ”УДАРе”.