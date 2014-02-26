В Симферополе после митинга умерла женщина

Об этом УНИАН сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Каневский.

Более подробную информацию в Минздраве обещают в четверг.

По неофициальным данным, женщину задавили в толпе. У нее были многочисленные травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Минздрав сообщил, что 30 человек обратились в среду к врачам в Симферополе во время и после митинга возле стен крымского парламента, который в этот день так и не смог провести внеочередную сессию. Из них 6 были госпитализированы.

Кроме того, пожилой мужчина умер на митинге, вероятно, из-за сердечного приступа.

Как сообщал УНИАН, в среду возле ВС Крыма прошли два митинга – крымско-татарского меджлиса и активистов партии «Русское единство» и казаков. В целом собрались 10 тысяч человек. ВС Крыма собирался рассмотреть два вопроса: об общественно-политической ситуации в Крыму и отчет Совмина. Собравшиеся люди дрались, в толпе была давка.