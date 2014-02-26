Макаревич назвал опасной провокацией российские разговоры о "возвращении Крыма"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Макаревич сказал сегодня в эфире российского телеканала «Дождь».

«Что касается Крыма… Исторические события такого масштаба всегда сопровождаются массой перегибов и глупостей со всех сторон, как изнутри, так и снаружи. Я убежден, что какие-то разговоры российские на тему того, что «хорошо бы Крым нам вернуть», - это очень опасная провокация. Очень опасная. У нас, к сожалению, в политике есть провокаторы и негодяи», - сказал Макаревич.

Он подчеркнул, что уже четверть века Крым является территорией суверенного государства Украины.

«Что бы у них там сейчас ни происходило, это, прежде всего, их внутреннее дело. Нам говорят, что граждане Крыма хотят в Россию. Но нам не говорят, какое число граждан Крыма хочет в Россию. 10, 20, тысяча или, может, 10 тысяч, или 50? А там еще живут крымские татары, украинцы. Если мы хотим получить Абхазию №2, большого врага под боком, уже серьезного врага в лице Украины, то надо эти глупости продолжать», - сказал Макаревич.

Он выразил надежду, что у Президента России Владимира Путина «хватит мудрости не лезть в эту историю».

Читайте такжеКрымские татары сожгли флаг России и прорвались в здание парламента Крыма

Также Макаревич отметил, что отмена закона относительно статуса русского языка является «идиотским» решением. «Я уверен, что там есть русские, русскоязычные граждане, и, наверное, их оскорбил этот идиотский закон о запрете на русский язык. Это украинская глупость. Я понимаю, но, тем не менее, это не наша территория. Это даже не спорная территория», - сказал он (УНИАН: 23 февраля Верховная Рада отменила закон от 2012 года о принципах государственной языковой политики, разрешавший использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей. Принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине).

Читайте такжеЧечетов призывает российских депутатов не вмешиваться в дела Украины

По словам Макаревича, российские СМИ не совсем объективно сообщают о событиях в Украине. «Находясь здесь, сколько бы мы не слушали разных радиостанций и не смотрели разных телепрограмм, мы все равно настоящей правды не узнаем. У меня в Украине много друзей в разных городах, я волновался за них, я им звонил, они звонили мне. Всегда все оказывалось не совсем так, как по нашим главным телеканалам пропагандировали», - сказал он.