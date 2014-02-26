Хомутынник считает, что НБУ не делает серьезных шагов для остановки девальвации гривни

Об этом заявил народный депутат, первый зампредседателя депутатской группы «Экономическое развитие» Виталий Хомутынник.

«Падение национальной валюты бьет рекорды за всю историю независимости Украины. Вчера новоназначенный председатель Национального банка Степан Кубив заявил, что уровень курса доллара уже достиг своей максимальной отметки. Но сегодня на межбанке курс вырос до 10,5 гривен за доллар. И в НБУ не делают серьезных шагов, чтобы остановить дальнейшую девальвацию гривни», - отметил он.

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«Мы ожидаем, что до Совета Национального банка Украины войдут не только политики и общественные организации, а в первую очередь представители крупных банков, что соответствует международной практике», - добавил Хомутынник.