Витренко мешала работе Европарламента

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, инцидент произошел во время пресс-конференции в Страсбурге, где проходит сессия Европейского парламента.

После коротких заявлений Шульца и Земана ведущий пресс-конференции дал слово Витренко, чтобы та, как журналист, задала вопрос. Витренко заявила на русском языке через переводчика: "За мной и моими сторонниками уже началась охота. Неонацисты уже установили свой режим в Украине. Дома неугодных политиков жгут...".

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Шульц пытался перебить Витренко, сказав, что примет ее лично как украинского политика, чтобы выслушать, а Земан на русском ответил: "Я был в Украине, и встречался с Януковичем. И он обещал, что подпишет Соглашение об ассоциации, но не сдержал своего слова, а слова нужно придерживаться...".

Шульц согласился, чтобы Витренко, в виде исключения, задала один вопрос, который прозвучал так: Несет ли "Правый сектор" европейские ценности, и не следует ли в Украине запретить неонацистские партии?".

Земан на это ответил: "С обеих сторон были не только тихие демонстранты, но и радикалы. Есть эскалация политического напряжения. Я не могу исключить, что некоторые демонстранты были не только радикально правыми, но и пронацистскими. В частности, сторонники Степана Бандеры. Но я не думаю, что они берут верх".

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Шульц, со своей стороны, добавил: "ЕС сделает все для диалога со всеми для того, чтобы воцарилось мирное, стабильное и демократическое развитие в Украине. По моей информации, даже члены "Свободы" были включены в диалог. Если они неонацисты - я не комментирую это. Думаю, что Ваши заявления серьезны, и я проверю их. Мое ощущение таково, что мы должны привлечь всех в процесс, чтобы найти разрешение кризиса".