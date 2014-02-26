В ВР Крыма не ставят вопрос об отделении - спикер

Председатель Верховной Рады АРК Владимир Константинов назвал недостоверной распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания парламента автономии планируется принять радикальные решения вплоть до выхода Крыма из состава Украины, сообщает пресс-центр Верховной Рады АРК.

"В крымском парламенте не ставят вопрос о выходе Крыма из состава Украины. Это провокация с целью дискредитировать Верховный Совет автономии, лишить его легитимности", - сказал Константинов.

Читайте такжеПод ВР Крыма собрались до 10 тыс. человек, внутри админздания много силовиковПо его мнению, провокацию организовала одна из группировок в правительстве, которая состоит не из крымчан.

"К сожалению, эта провокация организована и поддержана макеевской командой в крымском правительстве, которая ради сохранения власти готова пожертвовать общественно-политической стабильностью на полуострове. Для них это чужая земля! Крымчане! Земляки! Крым – наш общий дом! Мир в доме – в наших руках! Не поддавайтесь на провокации! В сложившейся обстановке сохраняйте спокойствие и взвешенность в своих поступках", - заявил спикер.