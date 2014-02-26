Сикорский говорит, что Янукович сам отказался от власти в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza.

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"Государственный переворот - это получение власти силой, а Янукович снял охрану с правительственных зданий, покинул правительственный квартал, и оппозиция получила власть без единого выстрела. Власть сама отказалась от управления ситуацией", - сказал польский министр.

Сикорский заявил, что подписанное при его посредничестве соглашение с Януковичем ослабило украинскую власть, отметив, что оно утратило действие из-за того, что Янукович не выполнил его условия.

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"Согласно первому пункту договора, за 48 часов должна была быть возвращена в действие Конституция Украины 2004 года. 48 часов истекло, и я не имею информации о том, чтобы Президент подписал изменения к Конституции. Более того, он сбежал. Поэтому соглашение не действует", - сказал министр.

Он признал, что события развивались значительно быстрее, чем он надеялся.

"Я ожидал, что (соглашение) приведет к разделениям в группе власти, но не думал, что это наступит так быстро. Думал, что те, кто до недавнего времени исполнял приказы Януковича, увидят, что этот человек теряет влияние, земля начинает обваливаться под его ногами, и начнут играть на обе стороны", - сказал польский министр.

Сикорский не стал комментировать, стоит ли привлечь Януковича к ответственности через международный суд в Гааге, заметив, что этот вопрос должна решить украинская власть.

Как сообщал УНИАН, Янукович выехал из Киева вечером 21 февраля, после подписания соглашения с оппозицией, которое должно было урегулировать политический кризис. Соглашение было подписано с участием министров иностранных дел Польши, Германии и Франции.

В тот же день вечером часть митингующих заявила, что не признает этот документ, и стала требовать немедленной отставки Януковича.

В субботу, 22 февраля, Верховная Рада устранила Януковича с должности Президента. Он назвал это государственным переворотом. Точное местонахождение Януковича не известно до сих пор.