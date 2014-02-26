Меджлис крымских татар предлагает спикеру Крыма перенести внеочередную сессию парламента автономии
Лидер меджлиса крымских татар, лидер фракции "Курултай-Рух" в крымском парламенте Рефат Чубаров предложил спикеру Верховного совета Крыма, "регионалу" Владимиру Константинову отменить назначенную на 15.00 среды внеочередную сессию, чтобы избежать кровопролития между участниками митингов под стенами ВС автономии.
Об этом Чубаров заявил журналистам.
По его словам, меджлис просит выполнить просьбу и до 14.00 объявить о переносе сессии на более поздний срок.
Чубаров заявил также, что Константинов решил посоветоваться по этому вопросу с Партией регионов.
Как сообщал УНИАН, крымский парламент в 15.00 собирается на внеочередную сессию, в повестке которой два вопроса: об общественно-политической ситуации и отчет Совета министров Крыма.
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Возле крымского парламента продолжаются два митинга – представителей меджлиса крымских татар за целостность Украины (около 5 тысяч человек) и митинг партии "Русское единство" и казаков в защиту Крыма (несколько сотен человек). Стороны предпринимают попытки штурма. Активистов сдерживают руководители организаций. Милиционеры стоят в два-три ряда.