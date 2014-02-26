Меджлис крымских татар предлагает спикеру Крыма перенести внеочередную сессию парламента автономии

Об этом Чубаров заявил журналистам.

По его словам, меджлис просит выполнить просьбу и до 14.00 объявить о переносе сессии на более поздний срок.

Чубаров заявил также, что Константинов решил посоветоваться по этому вопросу с Партией регионов.

Как сообщал УНИАН, крымский парламент в 15.00 собирается на внеочередную сессию, в повестке которой два вопроса: об общественно-политической ситуации и отчет Совета министров Крыма.

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Возле крымского парламента продолжаются два митинга – представителей меджлиса крымских татар за целостность Украины (около 5 тысяч человек) и митинг партии "Русское единство" и казаков в защиту Крыма (несколько сотен человек). Стороны предпринимают попытки штурма. Активистов сдерживают руководители организаций. Милиционеры стоят в два-три ряда.