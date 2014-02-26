Тимошенко планировала реформы в Украине только после своей победы на выборах - Сикорский

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в опубликованном сегодня интервью Gazeta Wyborcza.

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"Помню разговор с ней, когда она была премьером. Говорил, что Украина должна восстановить макроэкономическое равновесие и выполнять соглашение с Международным валютным фондом, что означало повышение цен на газ. Тимошенко откладывала это на будущее, как Янукович. Оба декларировали повышение цены на газ после победы в президентских виборах ", - сказал Сикорский.

Он не стал комментировать шансы Тимошенко выиграть выборы Президента, но заметил, что многие украинцы могут иметь вопрос без ответа к ней.

"Тимошенко для многих украинцев является символом злоупотребления судебной властью. Но также много людей задает себе вопрос: как она получила свое имущество", - сказал министр.

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В то же время Сикорский положительно оценил соратника Тимошенко и.о. Президента Александра Турчинова. "Вижу в Украине людей, которые знают, что надо делать, могли бы это сделать и имели бы поддержку не только на Западе, но также могли бы договариваться с Россией. В том числе в руководстве Майдана. Хотя бы Турчинов", - сказал он.

Ранее сегодня Сикорский назвал повышение цены на газ одной из первоочередных задач новой власти Украины.