Кучма, Кравчук и Ющенко заявляют, что Россия вмешивается в политическую жизнь Крыма

Об этом говорится в совместном заявлении трех Президентов Украины Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Виктора Ющенко относительно общественно-политической ситуации в государстве, опубликованном на странице Ирины Ванниковой в Фейсбук.

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Идеи представителей российской Госдумы провести референдум о присоединении Крыма к России или соответствующего обращения со стороны Верховной Рады АРК должны быть осуждены, как призывы к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности Украины, считают президенты.

"Опасным сейчас есть сценарий федерализации Украинского государства. Это путь к эскалации политического кризиса, разжигание политической вражды в Крыму, дискредитации новой украинской власти", - говорится в заявлении.

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Президенты считают, что политики, которые предлагают эти опасные рецепты, в случае активизации соответствующей деятельности, должны почувствовать на себе реакцию СБУ и Генпрокуратуры Украины, которые должны жестко реагировать на проявления сепаратизма.

"Любая пропагандистская кампания, направленная на усиление этих настроений, должна также быть оценена правоохранительными органами, в соответствии с законодательством Украины. Спекуляции относительно нарушения прав русскоязычного населения Крыма, разжигание вражды между регионами Украины на основании их культурного и исторического разнообразия, унижение украинского языка и открытое неуважение к государственным символам Украины должны получить надлежащую оценку", - подчеркивается в заявлении.

Кравчук, Кучма и Ющенко напоминают, что Россия вместе с Великобританией и США являются гарантами суверенитета Украины согласно международным соглашениям.

"Заявление России о соблюдении всех международно-правовых обязательств перед Украиной независимо от конфигурации парламента и Правительства должно быть подтверждено соответствующими действиями российской стороны, демонстрацией уважения к решениям Украинского народа и украинской власти, осознанием ответственности всех опасных последствий каких-либо конфликтов на этнической почве", - подчеркнуто в заявлении.