Во Львове объявили конкурс на лучший эскиз мемориального комплекса "Небесная сотня"

Как сообщил УНИАН координатор львовского Евромайдана Василий Молдован, который выступил с инициативой возведения такого комплекса во Львове, выбор лучшего эскиза комплекса "Небесной сотни» будет осуществлен на конкурсной основе, будет выбирать лучший эскиз мемориала независимое жюри, а также все жители города.

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«Община должна помнить героев Украины, которые погибли во время противостояний в городе Киеве. Украинцы не должны забывать о тех отважных парней, которые пали от безжалостных пуль снайперов. Именно поэтому увековечить их память команда львовского Евромайдана предлагает благодаря мемориальному комплексу, который будет возведен на территории нашего города. С предложениями и заявками обращайтесь в оперативный штаб львовского Евромайдана, который расположен в городском совете Львова, кабинет 220”, - отметил координатор львовского Евромайдана Василий Молдован.