Посол РФ в Канаде назвал вздором разговоры о возможности вторжения российских войск в Украину
Посол России в Канаде Георгий Мамедов заявляет, что разговоры о возможности вторжения российских войск в Украину являются вздором.
Как сообщает «Газета.ру», об этом пишет канадское издание The Toronto Star.
Читайте такжеГосдума РФ в закрытом режиме рассмотрит вопрос упрощенного предоставления гражданства украинцам
«Это очень просто. Мы не НАТО, это не Ливия, вы не увидите никаких российских войск на территории Украины, - сказал Мамедов. - Тот, кто обсуждает слухи о российской военной интервенции, умаляет умственные способности канадского общества».
Комментарии российского посла прозвучали после того, как правительство Стивена Харпера предложило ввести санкции против России, если та будет вмешиваться в ситуацию в Украине.
Читайте такжеМитингующие установили флаг России на здание парламента Крыма (фото)
Впервые вопрос о возможности санкций со стороны Канады поднял министр иммиграции Крис Александер 23 февраля.