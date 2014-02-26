Посол РФ в Канаде назвал вздором разговоры о возможности вторжения российских войск в Украину

Как сообщает «Газета.ру», об этом пишет канадское издание The Toronto Star.

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«Это очень просто. Мы не НАТО, это не Ливия, вы не увидите никаких российских войск на территории Украины, - сказал Мамедов. - Тот, кто обсуждает слухи о российской военной интервенции, умаляет умственные способности канадского общества».

Комментарии российского посла прозвучали после того, как правительство Стивена Харпера предложило ввести санкции против России, если та будет вмешиваться в ситуацию в Украине.

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Впервые вопрос о возможности санкций со стороны Канады поднял министр иммиграции Крис Александер 23 февраля.