В мэры Киева будут баллотироваться Ляшко и Катеринчук, наибольшие шансы у Макеенко и Порошенко - эксперт

"На эту должность могут претендовать много оппозиционных лидеров. Также все те, кто не войдут в Кабмин, уже являются автоматически участниками на выборах мэра. Но проблема заключается в том, что одновременно будут выборы президента. И многие политики захотят участвовать в них. Например, Тягнибок", - сказал в комментарии Gazeta.ua политолог Сергей Таран.

Таран отметил, что может пройти совершенно неожиданная кандидатура, и повторить "феномен Черновецкого". Эксперт прогнозирует, что киевлян ждет много неожиданностей. По его мнению, список кандидатур зависит от формирования Кабмина.

"Очевидно, на должность мэра баллотироваться Владимир Макеенко, который сейчас является председателем КГГА. У него есть шансы выиграть, если будет много кандидатов от оппозиции. Больше всего шансов имеет Петр Порошенко. Будут и экзотические кандидаты, типа Олега Ляшко, лидера Радикальной партии. Претензии на кресло мэра будет иметь Николай Катеринчук, который позиционировал себя революционным комендантом всего Киева", - отметил политолог.

Он предположил, что впервые на выборах себя попытаются лидеры общественных организаций.

"Игорь Луценко и Егор Соболев пока открещиваются от намерения баллотироваться, но в них еще есть время определиться", - добавил Таран.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера заявил, что выборы депутатов Киевского городского совета будут проходить по смешанной системе.

"Выборы депутатов Киевского городского совета будут проходить по так называемой "параллельной избирательной системе", то есть мажоритарно-пропорциональной, где половина депутатов городского совета будет избираться по спискам политических партий, а другая половина - по мажоритарным избирательным округам. В этой связи Киевская городская избирательная комиссия обязана будет создать мажоритарные избирательные округа и определить их границы, по возможности ЦИК в случае необходимости поможет им в организационном плане", - сказал Магера.

В какую сумму обойдутся выборы в Киеве, пока не известно. Соответствующие службы секретариата ЦИК будут вычислять сумму, которая необходима для проведения выборов в столице, с учетом того, что они состоятся одновременно с внеочередными президентскими выборами.