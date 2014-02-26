В Одессе из СИЗО вышел лидер партии «Родина» Марков

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания СИЗО на Люстдорфской дороге сторонники Маркова ждали его 2 часа.

Они скандировали: «Марков!», «Россия!», «Одесса!», «Победа!». Некоторые держали флаги «Родины» и Государственные флаги России. Через усилитель звука транслировали песни: «День Победы», «Широка страна моя родная», «Смуглянка», «С чего начинается Родина» и Гимн России. Сторонников Маркова привезли из здания Приморского районного суда к СИЗО организованно – на автобусах. В числе встречавших были члены партии «Родина», несколько депутатов Одесского городского совета, супруга и мать Маркова и т. д.

Когда Марков вышел из ворот, ему вручили букет красных роз и скандировали: «Марков! Марков! Марков!».

Он заявил, что благодарит сторонников за активную поддержку, без которой его сегодня не выпустили бы, так как «был готов этап на Крым». В то же время он заметил, что в Крыму сейчас «вроде бы другая власть».

«Я воздержусь от политических заявлений. Ситуация в стране взрывоопасная», - сказал Марков. Он добавил, что ему жаль погибших при массовых столкновениях в Киеве «по обе стороны баррикады», и «тот, кто поставил страну на грань гражданской войны, должен за это ответить». Марков также сказал, что сейчас в Верховной Раде есть «толковые люди, хотя есть и радикально настроенные».

«Никакая власть не стоит человеческих жертв», - заявил Марков.

Затем, сказав, что еще не видел своего маленького сына, родившегося во время пребывания под стражей, Марков уехал.

Как сообщал УНИАН, Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи арестованного, лишенного депутатского мандата ВР, лидера партии «Родина» Маркова. Исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий поручил исполняющему обязанности министра внутренних дел Арсену Авакову разобраться в ситуации в Приморском районном суде Одессы, где рассматривался вопрос об освобождении Маркова.

Пресс-служба партии «Родина» сегодня заявила, что председатель ВР Украины Александр Турчинов 22 февраля подписал распоряжение о возвращении Игорю Маркову карточки для голосования в парламенте и карточки для получения заработной платы.

Сегодня Приморский районный суд Одессы отказывался рассматривать вопрос об освобождении Маркова в связи с переводом уголовного производства в Крым.

Сторонники лидера партии «Родина» не хотели уходить из суда, угрожая расправой работникам суда и штурмом СИЗО, где содержится Марков.

Позднее лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что Верховная Рада не восстанавливала депутатские полномочия Маркова. Около 21.00 судья Алексей Капля освободил Маркова из-под стражи. Свое решение он аргументировал, сославшись на содержание распоряжения Турчинова. Капля сказал, что исходя из данного распоряжения, Марков считается депутатом Верховной Рады.

«Исходя из данного документа, Маркова Игоря Олеговича нельзя содержать под стражей без решения Верховной Рады», - сказал Капля.

Справка УНИАН. 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию Маркова. Таким образом суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в октябре 2012 года в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Председатель ВР Владимир Рыбак официально заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не начисляется, а его карточка для голосования заблокирована.

Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации проводились пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.