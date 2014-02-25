Черкасский облсовет высказался за недоверие председателю ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 72 депутата, 9 депутатов не голосовали.

Это первое решение, которое приняли депутаты Черкасского облсовета на сессии при новом председателе совета Валентине Коваленко.

Как сообщал УНИАН, прокурор Черкасской области 25 февраля сообщил о подозрении председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею Тулубу. Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуется уголовное производство по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение государственного имущества в особо крупных размерах).

Также сегодня председатель Черкасской облгосадминистрации Тулуб сложил свои полномочия.