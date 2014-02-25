Черкасский облсовет высказался за недоверие председателю ОГА
Сегодня на внеочередной сессии депутаты Черкасского облсовета выразили недоверие председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею Тулубу.
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 72 депутата, 9 депутатов не голосовали.
Это первое решение, которое приняли депутаты Черкасского облсовета на сессии при новом председателе совета Валентине Коваленко.
Как сообщал УНИАН, прокурор Черкасской области 25 февраля сообщил о подозрении председателю Черкасской облгосадминистрации Сергею Тулубу. Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуется уголовное производство по фактам завладения государственными средствами в особо крупных размерах, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение государственного имущества в особо крупных размерах).
Также сегодня председатель Черкасской облгосадминистрации Тулуб сложил свои полномочия.